Житомирщина: тело подростка нашли на стройке

10:29 14 июля Киев, Украина

12 июля с прогулки не вернулся домой 14-летний подросток. На утро следующего дня его мать сообщила о случившемся в полицию. В ходе разыскных мероприятий правоохранительными органами было найдено тело мальчика без признаков жизни.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.



"Около 7 утра в полицию обратилась жительница с. Сингаив с сообщением о том, что накануне вечером ушел из дома и не вернулся ее 14-летний сын.



На место происшествия, ко двору семьи, выехала следственно-оперативная группа Коростенского районного управления полиции. Правоохранители провели осмотр домовладения и личных вещей ребенка и начали первоочередные мероприятия по установлению возможного местонахождения парня.



Во время розыскных действий полицейские провели подворный обход и осмотрели окружающую территорию. Неподалеку в заброшенном здании под завалами кирпича и было обнаружено тело ребенка", - говорится в сообщении.



На месте происшествия работали следственно-оперативные группы областного главка полиции и Коростенского райуправления ГУНП, полицейские кинологи со служебными собаками и специалисты экспертно-криминалистической лаборатории.



Рассматриваются несколько возможных версий развития события. Предварительная правовая квалификация - ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.



"Для нас важно объективно разобраться в ситуации, установить все обстоятельства произошедшего и причастных к гибели ребенка людей. Поэтому принимаем все необходимые меры, - прокомментировал начальник ГУНП в Житомирской области Юрий Олейник.