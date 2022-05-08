Житомирщина: мужчина угнал и закопал в собственном дворе мотоцикл

12:53 05 августа Киев, Украина

Житель Житомирщины угнал мотоцикл и закопал его во дворе своего домовладения. Объяснить такой поступок злоумышленник не смог.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

"3 августа в отделение полиции №2 (г. Олевск) Коростенского РУП обратился местный житель с сообщением о похищении его мотоцикла Lonkin 250. Мужчина рассказал, что транспортное средство находилось во дворе его дома, откуда ночью исчезло. Полицейские заподозрили в совершении правонарушения местного жителя, который ранее уже был осужден за имущественные преступления", - говорится в сообщении.

У подозреваемого в краже 41-летнего мужчины мотоцикл нашли. Злоумышленник его закопал в собственном дворе.

"Мы впервые столкнулись с таким странным и трудоемким способом сокрытия похищенного. Предварительно яму глубиной около двух метров мужчина выкопал ту же ночь. А вот почему принял такое решение, вразумительного ответа получить не удалось", - рассказал начальник отделения полиции №2 Игорь Григоришин.

Правоохранители устанавливают всех обстоятельства произошедшего.



Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.