Житомирщина: мужчина угнал и закопал в собственном дворе мотоцикл
12:53 05 августа Киев, Украина
Житель Житомирщины угнал мотоцикл
и закопал его во дворе своего домовладения. Объяснить такой поступок злоумышленник не смог.
Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.
"3 августа в отделение полиции №2 (г. Олевск) Коростенского РУП обратился местный житель с сообщением о похищении его мотоцикла Lonkin 250. Мужчина рассказал, что транспортное средство находилось во дворе его дома, откуда ночью исчезло. Полицейские заподозрили в совершении правонарушения местного жителя, который ранее уже был осужден за имущественные преступления", - говорится в сообщении.
У подозреваемого в краже 41-летнего мужчины мотоцикл нашли. Злоумышленник его закопал в собственном дворе.
"Мы впервые столкнулись с таким странным и трудоемким способом сокрытия похищенного. Предварительно яму глубиной около двух метров мужчина выкопал ту же ночь. А вот почему принял такое решение, вразумительного ответа получить не удалось", - рассказал начальник отделения полиции №2 Игорь Григоришин.
Правоохранители устанавливают всех обстоятельства произошедшего.
Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
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