Житомирщина: легковушка столкнулась с грузовиком, погибли 3 человека

Недалеко от села Свитын, под Житомиром, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легковушки, в результате лобового столкновения погибли три человека.
Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в области.
Указано, что на месте происшествия работают следственно-оперативные группы ГУНП области и Житомирского районного отделения полиции.
Сообщается, что сведения о автопроисшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК. Продолжается выяснение всех причин и обстоятельств смертельного ДТП.
Сообщается, что сведения о автопроисшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК. Продолжается выяснение всех причин и обстоятельств смертельного ДТП.
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