Житомирщина: легковушка столкнулась с грузовиком, погибли 3 человека

12:14 17 ноября Киев, Украина

Недалеко от села Свитын, под Житомиром, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легковушки, в результате лобового столкновения погибли три человека.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в области.

"Предварительно, около 7:30 утра на участке автодороги "Киев - Чоп", вблизи села Свитын Житомирского района, водитель автомобиля Skoda Fabia, 18-летний житель Львовской области, двигаясь в направлении Киева, выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с грузовиком Scania под управлением 42-летнего киевлянина. Известно, что в результате столкновения автомобилей погибли 3 человека: водитель легковушки и двое его пассажиров, лица которых устанавливаются", - говорится в сообщении.