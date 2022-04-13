Житомирщина: легковушка столкнулась с грузовиком, погибли 3 человека

12:14 17 ноября Киев, Украина

Недалеко от села Свитын, под Житомиром, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легковушки, в результате лобового столкновения погибли три человека.
 
Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в области.
"Предварительно, около 7:30 утра на участке автодороги "Киев - Чоп", вблизи села Свитын Житомирского района, водитель автомобиля Skoda Fabia, 18-летний житель Львовской области, двигаясь в направлении Киева, выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с грузовиком Scania под управлением 42-летнего киевлянина. Известно, что в результате столкновения автомобилей погибли 3 человека: водитель легковушки и двое его пассажиров, лица которых устанавливаются", - говорится в сообщении.
Указано, что на месте происшествия работают следственно-оперативные группы ГУНП области и Житомирского районного отделения полиции.

Сообщается, что сведения о автопроисшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК. Продолжается выяснение всех причин и обстоятельств смертельного ДТП.

 