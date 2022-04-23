Житомирщина. Инсценировка убийства под несчастный случай за 15 тысяч долларов

12:00 25 ноября Киев, Украина

Житомирский бизнесмен решил избавиться от несговорчивого бывшего партнера по бизнесу, наняв своего знакомого для совершения расправы.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции в среду, 25 ноября.



"Исполнителем заказного убийства должен был стать знакомый организатора. За это 41-летний житель Житомира обещал 15 тыс. долларов "вознаграждения". Мужчина предоставил всю информацию о своем бывшем бизнес-партнере и попросил замаскировать преступление под несчастный случай", - информировали правоохранители.



Полиция предотвратила убийство 24 ноября, задержав заказчика преступления после передачи им части суммы за выполнение убийства.



"Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении по ст. 15 п. 6, п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет или пожизненное заключение. Досудебное расследование осуществляют следователи областного управления полиции под процессуальным руководством Житомирской областной прокуратуры", - добавили в полиции.