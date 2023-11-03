Житомир остался без водоснабжения из-за серьезной аварии

17:40 03 ноября Киев, Украина

3 ноября днем жители областного центра Житомир оказались полностью отрезаны от водоснабжения из-за сложной аварии на канализационном коллекторе.

Эту информацию сообщает местное коммунальное предприятие "Житомирводоканал".

По данным организации, произошла серьезная неисправность в напорном канализационном коллекторе, который обычно используется для отвода сточных вод из всего города в станции очистки.

Для проведения неотложных работ по восстановлению целостности системы канализации, начиная с 15:00, полностью прекращена подача воды в город.

Коммунальные службы на данный момент не устанавливают точных сроков завершения работ по устранению последствий аварии.

В сообщении от "Житомирводоканала" просит горожан проявить терпение и понимание в этой ситуации, обещая предпринять все необходимые усилия для оперативного решения проблемы.