Житомир: из-за масштабной аварии сотни домов остались без воды

Из-за сбоя в работе автоматики на насосной станции в Житомире, произошел скачок давления, что привело к прорывам в водопроводе.
Об этом на брифинге в среду, 26 мая, сообщил директор коммунального предприятия Житомирводоканал Андрей Никитин.
Он отметил, что часть аварий удалось ликвидировать, но пока остаются еще 20 порывов. Без водоснабжения в городе 27 многоэтажек и 120 частных домов.
К концу дня в Житомире планируют полностью ликвидировать все порывы и оперативно восстановить водоснабжение.
Как сообщили в городском совете, к домам, где отсутствует водоснабжение, обеспечивают подвоз воды.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии