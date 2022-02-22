Житомир: из-за масштабной аварии сотни домов остались без воды

12:34 26 Май Киев, Украина

Из-за сбоя в работе автоматики на насосной станции в Житомире, произошел скачок давления, что привело к прорывам в водопроводе
 
Об этом на брифинге в среду, 26 мая, сообщил директор коммунального предприятия Житомирводоканал Андрей Никитин.
"Вчера в 17 часов на насосной станции второго подъема произошел сбой в работе автоматики, из-за чего возник скачок давления. За короткий период времени у нас произошли в городе 23 подтвержденные аварии", - сказал Никитин.
Он отметил, что часть аварий удалось ликвидировать, но пока остаются еще 20 порывов. Без водоснабжения в городе 27 многоэтажек и 120 частных домов.

К концу дня в Житомире планируют полностью ликвидировать все порывы и оперативно восстановить водоснабжение.

Как сообщили в городском совете, к домам, где отсутствует водоснабжение, обеспечивают подвоз воды.