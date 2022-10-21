Житомир частично остался без электричества и воды

Часть Житомира оказалась без электричества и воды.
Об этом сообщил городской голова Сергей Сухомлин.
По его словам, произошла перегрузка на одной из подстанций. В результате отключили электроснабжение в части Житомира.
"Осторожно на дорогах. Часть светофоров не работают. Часть работает не качественно", – предупредил мэр.
По данным местных СМИ, света не было на улицах Грушевского, Хлебной, Князей Острожских, Ивана Мазепы.
А в Житомирводоканале сообщили, что в микрорайоне Полевая приостановлено водоснабжение из-за отсутствия электропитания на насосной станции.
Об этом сообщил городской голова Сергей Сухомлин.
По его словам, произошла перегрузка на одной из подстанций. В результате отключили электроснабжение в части Житомира.
"Осторожно на дорогах. Часть светофоров не работают. Часть работает не качественно", – предупредил мэр.
По данным местных СМИ, света не было на улицах Грушевского, Хлебной, Князей Острожских, Ивана Мазепы.
А в Житомирводоканале сообщили, что в микрорайоне Полевая приостановлено водоснабжение из-за отсутствия электропитания на насосной станции.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии