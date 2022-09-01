Жители Запорожской области начали получать SMS с фейками по поводу присоединения к рф

Украинцам на временно оккупированных территориях Запорожской области поступают SMS с фейковой информацией и ссылкой на вражеский
телеграмм-канал, в них говорится, что якобы 85% жителей области за присоединение к составу рф.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД) на своей странице в фейсбуке.
В ходе анализа эксперты обнаружили, что ссылка ведет к телеграмм-каналу "Запорожский вестник", который принадлежит российским оккупационным властям и ориентирован на жителей Запорожской области.
Установлено, что его создали всего месяц назад с целью склонить людей на сторону россии, демонстрируя всю "красоту русского мира" и одновременно для дискредитации украинской власти, пишет ЦПД.
Поскольку этот канал не единственный такого рода, в Центре призвали граждан Украины на временно оккупированных территориях не доверять оккупантам и пользоваться только проверенными источниками информации.
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