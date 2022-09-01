Жители Запорожской области начали получать SMS с фейками по поводу присоединения к рф

14:46 23 августа Киев, Украина

Украинцам на временно оккупированных территориях Запорожской области поступают SMS с фейковой информацией и ссылкой на вражеский

телеграмм-канал, в них говорится, что якобы 85% жителей области за присоединение к составу рф.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД) на своей странице в фейсбуке.

В ходе анализа эксперты обнаружили, что ссылка ведет к телеграмм-каналу "Запорожский вестник", который принадлежит российским оккупационным властям и ориентирован на жителей Запорожской области.



Установлено, что его создали всего месяц назад с целью склонить людей на сторону россии, демонстрируя всю "красоту русского мира" и одновременно для дискредитации украинской власти, пишет ЦПД.



Поскольку этот канал не единственный такого рода, в Центре призвали граждан Украины на временно оккупированных территориях не доверять оккупантам и пользоваться только проверенными источниками информации.