Жители оккупированного Симферополя остались без электроэнергии

08:29 22 мая Киев, Украина

Вечером 21 мая часть местных жителей Симферополя, города, находящегося в оккупированном Крыму, остались без электроэнергии из-за нарушений на линии электропередачи.

Эту информацию озвучили представители "Крымэнергоинформ" через мессенджер Telegram.

Они уточнили, что в 22:49 21 мая произошло технологическое нарушение на линии 110 кВ, из-за чего часть абонентов в Симферополе временно осталась без электричества.

Общая отключенная мощность составила 42 МВт. Сотрудники ГУП РК "Крымэнерго" находятся в процессе восстановления энергоснабжения в городе.