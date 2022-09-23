Жители Мелитополя "хорошо почувствовали" в центре города громкий взрыв - мэр

09:28 23 сентября Киев, Украина

В Мелитополе в 7 утра прогремел взрыв.

 
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Отмечается, что громкий взрыв "хорошо почувствовали жители в центре города".

Федоров отметил, что люди боятся выходить из дома и этот страх на руку оккупантам: в первый день подомового "голосования" на псевдореферендуме россиянам нужно, чтобы все тихо сидели дома.

Мэр советует мелитопольцам держаться подальше от российских военных и вражеской техники, поскольку "рядом с ними постоянно что-то взрывается".