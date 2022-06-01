Жители Мариуполя остались без еды и воды

Об этом сообщил Вадим Бойченко в эфире национального телемарафона.

Бойченко добавил, что количество захоронений в захваченном городе увеличивается, есть еще и стихийные захоронения.



Он подчеркнул, что повышение температуры и ливни формируют угрозу инфекционных заболеваний: вспышки дизентерии и холеры могут убить еще тысячи мариупольцев.

"Они (российские оккупанты – ред.) привлекли "МЧС ДНР", чтобы те развозили воду. Но вчера мариупольцы сообщили нам, что над ними продолжают издеваться: привезенную питьевую воду они просто так не выдают, а хотят, чтобы мариупольцы пошли разбирать завалы, собирать (тела – ред.) и помогали им хоронить убитых, скрывать эти военные преступления... Мариупольцы сегодня работают за воду… И то, что они (оккупанты – ред.) показывают в своих пропагандистских видео, как они в апреле пытались выдавать еду, сегодня этого не происходит. С апреля у мариупольцев нет доступа к пище и нет, как мы видим, питьевой воды. Сегодня эти подонки держат в заложниках более 100 тысяч населения – и мариупольцы не могут выезжать в подконтрольную часть нашего государства. Поэтому нам нужно объединяться вокруг этой проблемы, сплачивать международных партнеров, ООН, Красный крест – и создавать устойчивые "зеленые коридоры", чтобы наши украинцы могли ехать на подконтрольные территории нашего государства",- сообщил Бойченко.