Жители Мариуполя остались без еды и воды
14:47 01 июня Киев, Украина
Оставшиеся более 100 тысяч граждан Мариуполя не имеют доступ к питьевой воде и еде, захватчики выдают воду за работу.
Об этом сообщил Вадим Бойченко в эфире национального телемарафона.
"Ситуация была и остается очень сложной. В городе оккупационные войска и войска ОПЗЖ, которые провозгласили себя властями держат в заложниках более 100 тысяч населения. До этого они убивали людей "Градами", артиллерией, убили более 22 тысяч населения… Теперь мы видим, что они готовятся и дальше убивать мариупольцев
уже своим бездействием. Они что-то пытались сделать с точки зрения подачи питьевой воды – но у них ничего не выходит",- отметил городской глава.
Бойченко добавил, что количество захоронений в захваченном городе увеличивается, есть еще и стихийные захоронения.
Он подчеркнул, что повышение температуры и ливни формируют угрозу инфекционных заболеваний: вспышки дизентерии и холеры могут убить еще тысячи мариупольцев.
"Они (российские оккупанты – ред.) привлекли "МЧС ДНР", чтобы те развозили воду. Но вчера мариупольцы сообщили нам, что над ними продолжают издеваться: привезенную питьевую воду они просто так не выдают, а хотят, чтобы мариупольцы пошли разбирать завалы, собирать (тела – ред.) и помогали им хоронить убитых, скрывать эти военные преступления... Мариупольцы сегодня работают за воду… И то, что они (оккупанты – ред.) показывают в своих пропагандистских видео, как они в апреле пытались выдавать еду, сегодня этого не происходит. С апреля у мариупольцев нет доступа к пище и нет, как мы видим, питьевой воды. Сегодня эти подонки держат в заложниках более 100 тысяч населения – и мариупольцы не могут выезжать в подконтрольную часть нашего государства. Поэтому нам нужно объединяться вокруг этой проблемы, сплачивать международных партнеров, ООН, Красный крест – и создавать устойчивые "зеленые коридоры", чтобы наши украинцы могли ехать на подконтрольные территории нашего государства",- сообщил Бойченко.
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