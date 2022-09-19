Жители Изюма рассказали ужасные истории о погибших - СМИ

На стихийном кладбище - гражданские, военные, женщины и дети, погибшие за время оккупации. В первый день проведения эксгумации раскопали и отвезли на экспертизу тела 22 местных и братскую могилу военных ВСУ, где похоронили 17 воинов.
Об этом говорится в сюжете украинских СМИ.
Пять месяцев город был под ежедневными обстрелами и, по предварительным данным, около тысячи мирных жителей погибли за это время. Некоторые - на глазах у самых родных.
Пять месяцев город был под ежедневными обстрелами и, по предварительным данным, около тысячи мирных жителей погибли за это время. Некоторые - на глазах у самых родных.
Улицы Изюма первые недели были усеяны телами погибших. Только в одном из домов погибли сразу 46 мирных жителей. Они прятались в подвале, когда на многоэтажку оккупанты сбросили авиабомбу. Выжили всего семеро, среди них Григорий с мамой. В тот день он потерял лучшего друга - всю его родню и почти всех соседей.
Сначала погибших хоронили во дворах, а потом их было столько, что приходилось закапывать даже на клумбах.
А уже летом оккупанты решили очистить улицы от могил, говорят люди. Погибших перезахоронили в лесу без родственников, им дали номера могил.
Чтобы узнать причины смерти и установить личность погибших, криминалисты проводят эксгумацию. За день раскопали 41 тело, почти все с признаками насилия.
Самым большим захоронением стала братская могила воинов вооруженных сил. 17 защитников Украины оккупанты безжалостно убили, на руке одного из них осталась сине-желтая лента.
Всего на стихийном кладбище обнаружили 450 могил. Случаются кресты с фамилиями, впрочем, большинство только с номерами. Правоохранители предполагают, что в могилах может оказаться не по одному телу.
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