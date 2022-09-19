Жители Изюма рассказали ужасные истории о погибших - СМИ

13:34 19 сентября Киев, Украина

На стихийном кладбище - гражданские, военные, женщины и дети, погибшие за время оккупации. В первый день проведения эксгумации раскопали и отвезли на экспертизу тела 22 местных и братскую могилу военных ВСУ , где похоронили 17 воинов.

Об этом говорится в сюжете украинских СМИ.



Пять месяцев город был под ежедневными обстрелами и, по предварительным данным, около тысячи мирных жителей погибли за это время. Некоторые - на глазах у самых родных.

"Я вижу, что она падает. Я подбежал, смотрю, кровь пошла и ртом и носом. Я носовой платок, будто пытался язык вытащить, сделать искусственное дыхание. Головку завернул. Я сидел, пока соседи не вышли и не сказали: не мучь бабушку", - рассказывает сын погибшей Григорий.

Улицы Изюма первые недели были усеяны телами погибших. Только в одном из домов погибли сразу 46 мирных жителей. Они прятались в подвале, когда на многоэтажку оккупанты сбросили авиабомбу. Выжили всего семеро, среди них Григорий с мамой. В тот день он потерял лучшего друга - всю его родню и почти всех соседей.

"Я на первом этаже, а он с третьего этажа- фамилия Ясенюки. У него вся семья погибла, а это семь человек. Погибли сразу 46. Не все сразу, некоторые еще горели или их задавило просто", - рассказывает мужчина.

Сначала погибших хоронили во дворах, а потом их было столько, что приходилось закапывать даже на клумбах.

"Могилы были под каждым подъездом. Осколками, кого завалило, кого кассетами этими. И выносили соседи, и хоронили прямо под подъездами", - говорят свидетели.

А уже летом оккупанты решили очистить улицы от могил, говорят люди. Погибших перезахоронили в лесу без родственников, им дали номера могил.

"Наших похоронили, забрали родных. Нас не пустили, мы не видели ям, но они нам дали номерки. Под какими номерками мы пойдем и найдем своих детей. Кто детей, кто племянников, кто коллегу и сможем перехоронить. Не может быть, чтобы они нас обманули. На кладбище они не позволили поехать. Только номерок",- рассказывают люди.

Чтобы узнать причины смерти и установить личность погибших, криминалисты проводят эксгумацию. За день раскопали 41 тело, почти все с признаками насилия.

"В первой могиле на шее веревка и руки тоже связаны. На некоторых телах мы находим последствия пыток. Нам очень повезло, что они были похоронены в глину. В глине тела разлагаются не так быстро, поэтому мы видим и зубы и какую-то форму", - говорит руководитель харьковской окружной прокуратуры Харьковской области Александр Ильинков.

Самым большим захоронением стала братская могила воинов вооруженных сил. 17 защитников Украины оккупанты безжалостно убили, на руке одного из них осталась сине-желтая лента.

"Сейчас будут проведены все медицинские исследования, все медицинские экспертизы. После этого будем решать в зависимости от того, найдем ли мы близких людей. И дальше уже там будем определять для того, чтобы действительно отдать дань и похоронить наших людей в надлежащем состоянии", - говорят глава Харьковской военно-гражданской администрации Олег Синегубов.

Всего на стихийном кладбище обнаружили 450 могил. Случаются кресты с фамилиями, впрочем, большинство только с номерами. Правоохранители предполагают, что в могилах может оказаться не по одному телу.