Жители Херсонщины сообщают в полицию о захвате россиянами их домов

Российские оккупанты продолжают террор против местного населения в Херсонской области, в частности выгоняют из жилищ людей, чтобы заселиться туда самим.
Об этом сообщили в полиции Херсонской области.
Об этом сообщили в полиции Херсонской области.
Так, в Херсоне в частный дом ворвалась группа вооруженных гражданских, назвавшихся работниками российской полиции. Они выгнали семью на улицу, провели незаконный обыск, после чего увезли в неизвестном направлении двух мужчин.
Угнали у семьи и автомобиль с документами на него, а из дома украли все ценные вещи.
Жители сел Скадовского района сообщают, что в их домах самовольно заселяются российские военные и пользуются их имуществом. Угоняют оккупанты и сельскохозяйственную технику, автомобили, отбирают у людей документы на земельные участки и жилые помещения.
Из Генического района поступают сообщения, что в квартиры и дома заселяются представители оккупационной полиции.
Накануне в Генштабе ВСУ говорили о практике выселения россиянами гражданских в Херсонской области. К примеру, в Каховке живущих вдоль берега Днепра выселяют, а вокруг домов оборудуют инженерные укрепления и минно-взрывные заграждения.
О заселении российских военных и учителей в квартиры в Херсоне, из которых уехали хозяева, местные сообщали еще весной.
Напомним, что разграбление – один из семи типов военных преступлений, к которым чаще всего прибегают российские военные в Украине.
Угнали у семьи и автомобиль с документами на него, а из дома украли все ценные вещи.
Жители сел Скадовского района сообщают, что в их домах самовольно заселяются российские военные и пользуются их имуществом. Угоняют оккупанты и сельскохозяйственную технику, автомобили, отбирают у людей документы на земельные участки и жилые помещения.
Из Генического района поступают сообщения, что в квартиры и дома заселяются представители оккупационной полиции.
Накануне в Генштабе ВСУ говорили о практике выселения россиянами гражданских в Херсонской области. К примеру, в Каховке живущих вдоль берега Днепра выселяют, а вокруг домов оборудуют инженерные укрепления и минно-взрывные заграждения.
О заселении российских военных и учителей в квартиры в Херсоне, из которых уехали хозяева, местные сообщали еще весной.
Напомним, что разграбление – один из семи типов военных преступлений, к которым чаще всего прибегают российские военные в Украине.
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