Жители Херсона выгнали российских оккупантов из города

В соцсетях появилось много ободряющих видео из Херсона. Как сообщают очевидцы, российские оккупанты покинули центр города.

Кульминацией событий стал поступок мужчины, который взобрался на движущийся вражеский бронетранспортер с украинским флагом. Это вызвало радостное ликование местных жителей.

Херсонцы отмечают, что ни на один митинг в городе ранее не собиралось столько людей, сколько пришло против российских военных.

Напомним, сегодня в Херсоне прошел масштабный митинг против российской оккупации. Военные стреляли в воздух, однако не смогли испугать херсонцев.

Как сообщалось, два дня назад российские военные полностью заняли здание Херсонской областной государственной администрации, а позже захватили телеканал.