Жителей Зеленодольска на Днепропетровщине просят покинуть дачи и позвонить родственникам, которые находятся в поселке. Об этом в Facebook написал городской глава Зеленодольской общины Дмитрий Невеселый.
Отметим, что в Днепре 28 августа раздались взрывы. Об этом сообщили местные жители в соцсетях. По их данным, звуки взрывов были в пригороде Днепра со стороны Запорожья. Кроме того, после взрывов над городом возникло задымление.
В то же время, официальной информации о взрывах в Днепре пока нет.
Напомним, накануне российские оккупационные войска били по Днепропетровщине из Градов, Ураганов и тяжелой артиллерии. Попали по четырем общинам в двух районах. В результате разрушены десятки домов и автомобилей, более тысячи людей остались без электроснабжения.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии