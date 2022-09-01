12:48 28 августа Киев, Украина

Жителей Зеленодольска на Днепропетровщине просят покинуть дачи и позвонить родственникам, которые находятся в поселке. Об этом в Facebook написал городской глава Зеленодольской общины Дмитрий Невеселый.

"Если ваши родные или близкие люди сейчас могли находиться на дачном кооперативе Отдых - позвоните по телефону и узнайте все ли хорошо! Если вы не можете связаться с ними, звоните по горячей линии городского совета 0 (96) 026 31 85. Всем покинуть дачи в городе Зеленодольск! Срочно!" - говорится в сообщении.

Отметим, что в Днепре 28 августа раздались взрывы. Об этом сообщили местные жители в соцсетях. По их данным, звуки взрывов были в пригороде Днепра со стороны Запорожья. Кроме того, после взрывов над городом возникло задымление.

В то же время, официальной информации о взрывах в Днепре пока нет.

Напомним, накануне российские оккупационные войска били по Днепропетровщине из Градов, Ураганов и тяжелой артиллерии. Попали по четырем общинам в двух районах. В результате разрушены десятки домов и автомобилей, более тысячи людей остались без электроснабжения.