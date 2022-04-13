Жителей Харькова просят оставаться в укрытиях даже при отсутствии воздушной тревоги

В Харькове просят оставаться в укрытиях даже при отсутствии воздушной тревоги – в городе идут активные обстрелы
В Харькове продолжаются обстрелы жилых районов на Северной Салтовке, 602 микрорайона, поселка Жуковского.
Также российские военные обстреливают район ХТЗ – там возник масштабный пожар, местные жители сообщают о столбе черного дыма.
В Департаменте гражданской защиты области просят жителей в течение всего дня находиться в укрытиях и не выходить на улицу даже в отсутствие воздушной тревоги.
В Харькове продолжаются обстрелы жилых районов на Северной Салтовке, 602 микрорайона, поселка Жуковского.
Также российские военные обстреливают район ХТЗ – там возник масштабный пожар, местные жители сообщают о столбе черного дыма.
В Департаменте гражданской защиты области просят жителей в течение всего дня находиться в укрытиях и не выходить на улицу даже в отсутствие воздушной тревоги.
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