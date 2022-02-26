Житель Запорожья "заминировал" все электростанции Украины

19:57 02 Октябрь Киев, Украина

В Полицию города Запорожья поступил звонок, неизвестный сообщил о минировании электростанций по всей Украине, потребовал 1 млн долларов и бросил трубку.



Сотрудники Службы безопасности Украины оперативно задержали в Запорожье местного жителя.



Об этом сообщил пресс-секретарь управления Сотрудники Службы безопасности Украины оперативно задержали в Запорожье местного жителя.Об этом сообщил пресс-секретарь управления СБУ в Запорожской области Сергей Левченко.

"Сегодня около 11 на телефон спецлинии полиции" 102 "поступил анонимный звонок, звонил мужчина, который сообщил, что все электростанции Украины заминированы. Предложил передать ему миллион долларов США и бросил трубку",- сказал Левченко

По словам Левченко, оперативники СБУ вычислили злоумышленника и задержали его в одном из медицинских учреждений Запорожья. Мужчина звонил с мобильного телефона. Свои действия он пока никак не объясняет.



Сейчас решается органами полиции вопрос об открытии уголовного производства по статье 259 УК. Устанавливаются обстоятельства, что побудило злоумышленника совершить этот поступок.