Житель Запорожья "заминировал" все электростанции Украины

В Полицию города Запорожья поступил звонок, неизвестный сообщил о минировании электростанций по всей Украине, потребовал 1 млн долларов и бросил трубку.
Сотрудники Службы безопасности Украины оперативно задержали в Запорожье местного жителя.
Об этом сообщил пресс-секретарь управления СБУ в Запорожской области Сергей Левченко.
По словам Левченко, оперативники СБУ вычислили злоумышленника и задержали его в одном из медицинских учреждений Запорожья. Мужчина звонил с мобильного телефона. Свои действия он пока никак не объясняет.
Сейчас решается органами полиции вопрос об открытии уголовного производства по статье 259 УК. Устанавливаются обстоятельства, что побудило злоумышленника совершить этот поступок.
Сейчас решается органами полиции вопрос об открытии уголовного производства по статье 259 УК. Устанавливаются обстоятельства, что побудило злоумышленника совершить этот поступок.
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