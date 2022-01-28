Житель Закарпатья пропагандировал отделение своей области от Украины, ему грозит тюрьма

За пропаганду отделения Закарпатской области от Украины, украинцу грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.
Об этом сообщает Управление СБУ в Закарпатской области.
Лингвистическая экспертиза подтвердила, что в этих текстах были призывы к нарушению территориальной целостности Украины.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии