Житель Закарпатья пропагандировал отделение своей области от Украины, ему грозит тюрьма

06:33 12 Май Киев, Украина

За пропаганду отделения Закарпатской области от Украины, украинцу грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.



Об этом сообщает Управление СБУ в Закарпатской области.

"Житель Закарпатья распространял в социальных сетях деструктивные сообщения с призывами к захвату власти в стране. В частности, злоумышленник призвал граждан поддержать отделение Закарпатской области от нашего государства", - сказано в сообщении.

Лингвистическая экспертиза подтвердила, что в этих текстах были призывы к нарушению территориальной целостности Украины.



Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.