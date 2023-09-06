Житель Тернополя предлагал военнообязанным документы о непригодности за 10 тысяч долларов - прокурор

Житель Тернополя за 10 тысяч долларов обещал военнообязанным помочь в изготовлении документов о временной непригодности к военной службе.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
По данным следствия, подозреваемый пообещал военнообязанному, который не хотел идти в армию, помощь в получении фиктивных документов о непригодности к службе. Для этого он планировал воспользоваться своим знакомством в военно-врачебной комиссии Тернопольского областного центра комплектования и социальной поддержки.
Правоохранители задокументировали факт получения подозреваемым части обещанных средств - 5 тысяч долларов.
Теперь правоохранители решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
По данным следствия, подозреваемый пообещал военнообязанному, который не хотел идти в армию, помощь в получении фиктивных документов о непригодности к службе. Для этого он планировал воспользоваться своим знакомством в военно-врачебной комиссии Тернопольского областного центра комплектования и социальной поддержки.
Правоохранители задокументировали факт получения подозреваемым части обещанных средств - 5 тысяч долларов.
Теперь правоохранители решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
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