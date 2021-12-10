Житель Прикарпатья подстрелил двух мужчин

16:00 29 Март Киев, Украина

Сотрудники полиции Ивано-Франковской области задержали хулигана, который устроил стрельбу и ранил двух мужчин.

С места происшествия полицейские изъяли патрон и гильзу и другие вещественные доказательства и направили все на экспертизу.





Об этом в понедельник, 29 марта, сообщила пресс-служба полиции.

"27 марта около 3:00 в Косовский отдел полиции поступило сообщение от дежурного врача ЦРБ о том, что к ним доставлены двое жителей района с огнестрельными ранениями", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, мужчины были ранены в лесу между селами Стопчатив и Уторопы.

"Ночью двое мужчин осуществляли порубку деревьев. Когда последние загружали древесину на подводу, к ним подошел неизвестный и совершил несколько выстрелов в их сторону. Пострадавшие пытались скрыться с места происшествия, но злоумышленник их догнал и совершил еще несколько выстрелов", – сообщили в полиции.

В результате 37-ми и 39-летние жители Косовщины получили огнестрельные ранения.



Правоохранители разыскали и задержали стрелявшего 51-летнего жителя Яблунивской общины. Ему сообщили подозрение в хулиганстве (ч. 4 ст. 296 УК).



С места происшествия полицейские изъяли патрон и гильзу и другие вещественные доказательства и направили все на экспертизу.