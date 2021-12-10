Житель Прикарпатья подстрелил двух мужчин

Сотрудники полиции Ивано-Франковской области задержали хулигана, который устроил стрельбу и ранил двух мужчин.
С места происшествия полицейские изъяли патрон и гильзу и другие вещественные доказательства и направили все на экспертизу.
Об этом в понедельник, 29 марта, сообщила пресс-служба полиции.
Как выяснилось, мужчины были ранены в лесу между селами Стопчатив и Уторопы.
В результате 37-ми и 39-летние жители Косовщины получили огнестрельные ранения.
Правоохранители разыскали и задержали стрелявшего 51-летнего жителя Яблунивской общины. Ему сообщили подозрение в хулиганстве (ч. 4 ст. 296 УК).
С места происшествия полицейские изъяли патрон и гильзу и другие вещественные доказательства и направили все на экспертизу.
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