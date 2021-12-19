Житель Львовщины из ружья застрелил собаку. Убийцу ждет суд

09:30 25 Апрель Киев, Украина

К сожалению, в нашем обществе многие равнодушно относятся к жизни животных. Поэтому в Украине не редки случаи жестокого обращения с животными. Так, по сообщению пресс-службы полиции Львовской области, сельский житель застрелил из охотничьего ружья собаку своей односельчанки во дворе ее дома. Теперь мужчине грозит до трех лет тюрьмы.

"12 апреля около 13.00 в полицию обратилась 56-летняя жительница одного из сел Червоноградского района, которая сообщила, что неизвестный убил ее собаку", - говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что животное во дворе хозяйки из охотничьего ружья убил 29-летний местный житель.

Сотрудники полиции обнаружили и изъяли у злоумышленника оружие и патроны к нему.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.1 ст.299 (Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Обвинительный акт направлен на рассмотрение суда.

Напомним, под Киевом мужчина застрелил бездомную собаку. Полиция уже сообщила злоумышленнику о подозрении и изъяла у него зарегистрированное ружье.

Также сообщалось, что пограничники Луцкого пограничного отряд, которые издевались над косулей, отстранены от службы.