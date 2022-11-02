Житель Луганщины получил 8 лет тюрьмы за участие в незаконных вооруженных формированиях так называемой "ЛНР"

16:39 02 ноября Киев, Украина

Жителя Луганской области, который добровольно вступил в ряды народной милиции "ЛНР" и воевал на стороне оккупантов, приговорили к 8 годам лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.
“Прокурор в суде доказал, что в октябре 2021 года житель г. Суходольск Луганской области поступил в так называемую народную милицию “ЛНР”. Мужчина стал механиком-водителем "3 мотострелкового батальона 8 мотострелковой роты 2 отдельной мотострелковой бригады 2 армейского корпуса", - говорится в сообщении.
Осужденный осуществлял маневры в боевой обстановке на местности, занимался наблюдением и обменом информацией, которая использовалась представителями "ЛНР" для координации и ведения боевых действий против украинских военных.

1 июня в Северодонецке мужчина попал в плен к военнослужащим ВСУ.

Суд признал боевика так называемой "ЛНР" виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участия в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 УК Украины), его приговорили к 8 годам лишения свободы.