Житель Луганщины получил 8 лет тюрьмы за участие в незаконных вооруженных формированиях так называемой "ЛНР"

16:39 02 ноября Киев, Украина

Жителя Луганской области, который добровольно вступил в ряды народной милиции "ЛНР" и воевал на стороне оккупантов, приговорили к 8 годам лишения свободы.



Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

“Прокурор в суде доказал, что в октябре 2021 года житель г. Суходольск Луганской области поступил в так называемую народную милицию “ЛНР”. Мужчина стал механиком-водителем "3 мотострелкового батальона 8 мотострелковой роты 2 отдельной мотострелковой бригады 2 армейского корпуса", - говорится в сообщении.