Житель Луганщины получил 8 лет тюрьмы за участие в незаконных вооруженных формированиях так называемой "ЛНР"

Жителя Луганской области, который добровольно вступил в ряды народной милиции "ЛНР" и воевал на стороне оккупантов, приговорили к 8 годам лишения свободы.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.
Осужденный осуществлял маневры в боевой обстановке на местности, занимался наблюдением и обменом информацией, которая использовалась представителями "ЛНР" для координации и ведения боевых действий против украинских военных.
1 июня в Северодонецке мужчина попал в плен к военнослужащим ВСУ.
Суд признал боевика так называемой "ЛНР" виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участия в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 УК Украины), его приговорили к 8 годам лишения свободы.
1 июня в Северодонецке мужчина попал в плен к военнослужащим ВСУ.
Суд признал боевика так называемой "ЛНР" виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участия в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 УК Украины), его приговорили к 8 годам лишения свободы.
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