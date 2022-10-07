Житель Кривого Рога разоблачен на продаже оружия и боеприпасов

15:09 07 октября Киев, Украина

Правоохранители задержали жителя Кривого Рога, который наладил схему по продаже огнестрельного оружия и боеприпасов. Мужчине сообщено о подозрении по факту незаконного приобретения, хранения и сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Злоумышленник был задержан при реализации 5 РПГ, 3 гранат Ф-1, более 4000 патронов калибра 5,45 мм.

В ходе проведения обыска автомобиля подозреваемого также найдены денежные средства в сумме более 100 тыс. грн.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения – содержания под стражей. Устанавливаются обстоятельства совершения преступления и других лиц.



Досудебное расследование осуществляется следователями следственного отдела Синельниковского районного управления полиции ГУ ЧП в Днепропетровской области при оперативном сопровождении отдела в г. Павлограде УСБУ в Днепропетровской области.



Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.