Житель Ивано-Франковска украл гуманитарную помощь, предназначенную для ВСУ

Правоохранители Ивано-Франковска задержали жителя, который украл гуманитарную помощь, предназначенную для ВСУ и переселенцев, и продавал на местном рынке. Теперь подозреваемый предстанет перед судом.
Об этом сообщила областная прокуратура на своей странице в Facebook во вторник, 8 ноября.
Следствие установило, что обвиняемый в июне 2022 года обманом завладел продуктами питания и похитил медикаменты и другие вещи, предназначенные для ВСУ и внутренне перемещенных лиц.
Он соврал настоятелю церкви, заверив последнего, что собирает продукты "для украинских военных", а после получения продовольствия почти на 90 тыс. грн распорядился ими по собственному усмотрению.
Злоумышленник также узнал во время охраны помещения театра в Ивано-Франковске, что там находится гуманитарная помощь - медицинские средства и медикаменты более чем на 80 тыс. грн, и незаконно вынес ее для собственного обогащения.
Мужчина пытался продать украденное на местном рынке.
В отношении мужчины в суд направили обвинительный акт по факту мошенничества и кражи гуманитарной помощи в условиях военного положения (ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 185 УК Украины).
Об этом сообщила областная прокуратура на своей странице в Facebook во вторник, 8 ноября.
Следствие установило, что обвиняемый в июне 2022 года обманом завладел продуктами питания и похитил медикаменты и другие вещи, предназначенные для ВСУ и внутренне перемещенных лиц.
Он соврал настоятелю церкви, заверив последнего, что собирает продукты "для украинских военных", а после получения продовольствия почти на 90 тыс. грн распорядился ими по собственному усмотрению.
Злоумышленник также узнал во время охраны помещения театра в Ивано-Франковске, что там находится гуманитарная помощь - медицинские средства и медикаменты более чем на 80 тыс. грн, и незаконно вынес ее для собственного обогащения.
Мужчина пытался продать украденное на местном рынке.
В отношении мужчины в суд направили обвинительный акт по факту мошенничества и кражи гуманитарной помощи в условиях военного положения (ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 185 УК Украины).
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