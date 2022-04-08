21:43 05 апреля Киев, Украина





Житель села Гоголев направлялся в село Плоске, где обнаружил свой В понедельник, 4 апреля, 32-летний житель Броварщины погиб от взрыва заминированной оккупантами машины, сообщили в фейсбуке полиции Киевской области.Житель села Гоголев направлялся в село Плоске, где обнаружил свой автомобиль

“Мужчина пренебрег инструкциями правоохранителей, не дождался зачистки территории, сел в авто и поехал домой. Во дворе дома мужчина открыл багажное отделение легковушки, после чего произошел взрыв. Мужчина получил травмы черепа и таза несовместимые с жизнью. Как оказалось, автомобиль был заминирован российскими военными", - говорится в сообщении.

Правоохранители также призвали граждан, возвращающихся на освобожденные от оккупантов территории, не трогать предметы и вещи, заранее не проверенные специалистами.

"Советуем возвращаться в дома после того, как взрывотехники проведут проверку дорог и помещений. В случае обнаружения подозрительных предметов, не прикасайтесь к ним, огородите территорию и немедленно звоните по телефону на спецлинию “102”, – отметили правоохранители.