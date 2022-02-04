Жестокое сыноубийство в Киеве

19:12 16 Сентябрь Киев, Украина

Во время распития алкогольных напитков, между отцом и сыном возник конфликт в результате которого отец схватил бутылку и нанес сыну многочисленные удары.





Как рассказали киевские правоохранители, они получили сообщение от врачей о том, что в одной из квартир Святошинского района по улице Якубы Колоса обнаружен труп мужчины с многочисленными ранами. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и эксперты.

Правоохранители установили, что смертельные раны мужчина получил от собственного отца. Они проживали в одной квартире. Во время употребления спиртных напитков между отцом и сыном возникла ссора. В результате отец разбил о голову сына бутылку, а потом её остатками начал наносить удары в грудь и другие участки тела.

В преступлении пенсионер сознался. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 УК Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение). Она предусматривает до десяти лет лишения свободы.