Жестокое избиение женщины в центре Днепра

Новости Днепра: Жестокое избиение произошло в центре города Днепр, посреди бела дня в присутствии прохожих, мужчина повалил женщину на землю и нанес удар ногой по голове, от этого она потеряла сознание.
Изначально предполагалось, что женщина якобы оскорбила мужчину и его мать. Позже выяснилось, что нападавший — ее сожитель, на данный момент пострадавшая с телесными повреждениями находится в больнице. Ее жизни ничего не угрожает. Сейчас она дает показания полицейским, сообщает пресс-службу ГУНП.
Мужчину 1988 года рождения нашли и задержали сотрудники Шевченковского ОП. Сейчас он находится в отделе полиции. По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 296 (хулиганство). Мужчине грозит либо штраф в размере от одного до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, либо арест на срок до шести месяцев, либо ограничение свободы на срок от пяти до двух лет.
В соцсети появилось видео, на котором запечатлели человеческое безразличие, аморальность и жестокость. Отметим, что люди проходившие мимо никак не реагировали, а автор видео просто продолжал снимать.
Осторожно! В видео может присутствовать ненормативная лексика и присутствуют жестокие действия.
В комментариях люди просто ошарашены происшествием и не понимают, почему все проходят мимо и не оказывают помощь.
«Центр города. Толпа людей. Никто не заступился, не помог после. Все просто идут миом, будто девушка — это пустое место. И, конечно, это надо было снимать на телефон. Нет слов», — написала в комментариях Виталия.
«А народ спокойно проходит мимо, им все равно. Полиция, скорая? Не, не слышали. Не наше дело», — написал Сергей.
«Вот и все, полное безразличие — это хуже вируса», — написала Марти.
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