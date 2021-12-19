Жестокое избиение женщины в центре Днепра

19:59 28 Июль Киев, Украина

Новости Днепра: Жестокое избиение произошло в центре города Днепр, посреди бела дня в присутствии прохожих, мужчина повалил женщину на землю и нанес удар ногой по голове, от этого она потеряла сознание.



Мужчину 1988 года рождения нашли и задержали сотрудники Шевченковского ОП. Сейчас он находится в отделе полиции. По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 296 (хулиганство). Мужчине грозит либо штраф в размере от одного до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, либо арест на срок до шести месяцев, либо ограничение свободы на срок от пяти до двух лет. Изначально предполагалось, что женщина якобы оскорбила мужчину и его мать. Позже выяснилось, что нападавший — ее сожитель, на данный момент пострадавшая с телесными повреждениями находится в больнице. Ее жизни ничего не угрожает. Сейчас она дает показания полицейским, сообщает пресс-службу ГУНП

В соцсети появилось видео, на котором запечатлели человеческое безразличие, аморальность и жестокость. Отметим, что люди проходившие мимо никак не реагировали, а автор видео просто продолжал снимать.

Осторожно! В видео может присутствовать ненормативная лексика и присутствуют жестокие действия.

В комментариях люди просто ошарашены происшествием и не понимают, почему все проходят мимо и не оказывают помощь.



«Центр города. Толпа людей. Никто не заступился, не помог после. Все просто идут миом, будто девушка — это пустое место. И, конечно, это надо было снимать на телефон. Нет слов», — написала в комментариях Виталия.



«А народ спокойно проходит мимо, им все равно. Полиция, скорая? Не, не слышали. Не наше дело», — написал Сергей.

«Вот и все, полное безразличие — это хуже вируса», — написала Марти.