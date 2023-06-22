Жестокая атака на Криворожский район: разрушен жилой сектор

В ночь на 22 июня российские террористы совершили ракетные удары по Криворожскому району.
Об этом информировал председатель Днепропетровской областной военной администрации, Сергей Лысак.
Сообщается, что жилой сектор получил значительные разрушения, однако удалось избежать жертв.
Об этом информировал председатель Днепропетровской областной военной администрации, Сергей Лысак.
Сообщается, что жилой сектор получил значительные разрушения, однако удалось избежать жертв.
Также сообщается, что российские военные силы осуществили обстрелы из тяжелой артиллерии в районе Никополя. К счастью, никто из местных жителей не пострадал, и в настоящее время спасатели проводят осмотр мест прилета снарядов.
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