Жестокая атака на Криворожский район: разрушен жилой сектор

10:01 22 июня Киев, Украина

В ночь на 22 июня российские террористы совершили ракетные удары по Криворожскому району.

Об этом информировал председатель Днепропетровской областной военной администрации, Сергей Лысак.

Сообщается, что жилой сектор получил значительные разрушения, однако удалось избежать жертв.
 
"По результатам атаки было повреждено десять частных домов, а также хозяйственная постройка, гаражи и автомобили. Кроме того, были повреждены газопровод, водопровод и линии электропередач", - подчеркнул глава региона.
 
Также сообщается, что российские военные силы осуществили обстрелы из тяжелой артиллерии в районе Никополя. К счастью, никто из местных жителей не пострадал, и в настоящее время спасатели проводят осмотр мест прилета снарядов.