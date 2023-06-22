Жестокая атака на Криворожский район: разрушен жилой сектор

10:01 22 июня Киев, Украина





Об этом информировал председатель Днепропетровской областной военной администрации, Сергей Лысак.



Сообщается, что жилой сектор получил значительные В ночь на 22 июня российские террористы совершили ракетные удары по Криворожскому району.Об этом информировал председатель Днепропетровской областной военной администрации, Сергей Лысак.Сообщается, что жилой сектор получил значительные разрушения , однако удалось избежать жертв.

"По результатам атаки было повреждено десять частных домов, а также хозяйственная постройка, гаражи и автомобили. Кроме того, были повреждены газопровод, водопровод и линии электропередач", - подчеркнул глава региона.

Также сообщается, что российские военные силы осуществили обстрелы из тяжелой артиллерии в районе Никополя. К счастью, никто из местных жителей не пострадал, и в настоящее время спасатели проводят осмотр мест прилета снарядов.