Жертвы и разрушения: обстрел Бериславского района Херсонской области

12:21 11 октября Киев, Украина

Утром 11 октября оккупанты нанесли артиллерийский удар по селу Михайловка, расположенному в Бериславском районе Херсонской области.



Этот инцидент был зафиксирован представителями Офиса Генерального прокурора, как сообщила пресс-служба данного органа.



Согласно данным Офиса Генерального прокурора, обстрел Михайловки произошел около 8:40 утра, при этом жилые дома и хозяйственные постройки были повреждены. В результате обстрела 76-летняя женщина получила осколочные ранения грудной клетки и голени.



Сейчас начато досудебное расследование в отношении нарушения законов и обычаев войны, согласно части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины. Офис Генерального прокурора взял на себя обязанность документировать военные преступления, совершенные представителями вооруженных сил государства-агрессора, и продолжает работать в этом направлении.