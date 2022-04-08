Жертвы Гостомеля: 11 тел убитых местных жителей обнаружены в гараже

Продолжают вскрываться факты зверств оккупантов в городах Киевщины. Несмотря на уже увиденное в Буче, новые факты всё также поражают своей жестокостью. В одном из гаражей в поселке Гостомель под Киевом полицейские обнаружили тела 11 застреленных людей. Соответствующее видео в среду, 6 апреля, обнародовал бывший министр внутренних дел Арсен Аваков.

Как указано, гараж расположен на улице Святопокровской.

По словам местных жителей, убитые стали жертвами российских снайперов, которые таким образом упражнялись в стрельбе. Потом оккупанты стянули тела в гараж.

Напомним, за все то время, пока Гостомель находился под оккупацией российских войск, в населенном пункте без вести пропали около 400 человек.

В Гостомеле вводят недельный комендантский час.