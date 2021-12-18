Жертвами самовольного выжигания сухой травы стали три пенсионера на Житомирщине

13:49 02 Апрель Киев, Украина

В больницу с серьезными ожогами разной степени доставлены три пенсионера Житомирщины. Все пострадавшие пытались самостоятельно выжеч сухую траву на своем участке.



Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции области.



Вечером 1 апреля в полицию поступило сообщение из Брусиловской больницы о том, что к ним доставили двух жителей с. Карабчина с ожогами. Предварительно, 80-летний пенсионер сжигал траву на приусадебном участке, ему стало плохо и мужчина потерял сознание. 78-летняя жена пенсионера пыталась потушить пламя, которое уже перебросилось на мужа. В результате оба получили термические ожоги различной степени (у мужчины медики диагностировали поражение около 70-90% тела, у женщины - 40%).



В этот же вечер в Попельнянскую больницу с ожогами около 40% тела доставили 61-летнего жителя поселка. Мужчина также сжигал траву на собственном приусадебном участке. Огонь начал распространяться и на соседние участки, и он пытался самостоятельно потушить пожар. В результате получил ожоги различной степени.



Полиция выясняет все обстоятельства событий и напоминает, что действующим законодательством запрещено самовольное выжигание растительности или ее остатков. В соответствии со ст. 77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях за это предусмотрены значительные штрафные санкции.