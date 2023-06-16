Жертва ночной атаки в Киеве: женщина погибла на балконе

В результате ночной атаки российских вооруженных сил в Киеве женщина погибла, вышедшая на балкон во время удара оккупантов, также еще 12 человек получили ранения, из которых 5 были госпитализированы.
Об этом информировал мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.
Он отметил, что 12 квартир пострадали, и выразил соболезнования по поводу смерти одного человека. В Голосеевском районе погибла женщина, которая вышла на балкон, чтобы наблюдать сбивание дронов.
В настоящее время проводится разбор завалов и техническое обследование поврежденных квартир. В частности, в 24-этажном доме в Голосеевском районе были обнаружены обломки российского дрона.
Также производится эвакуация поврежденных автомобилей жителей из двора. Кличко отметил, что комиссия уже осматривает степень повреждений для скорейшего начала работ по восстановлению дома.
Мэр подчеркнул, что существует высокая вероятность воздушных атак и призвал жителей Киева не игнорировать сигналы тревоги, а также не выходить на балконы и на улицы для наблюдения за работой систем противовоздушной обороны (ПВО).
Об этом информировал мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.
Он отметил, что 12 квартир пострадали, и выразил соболезнования по поводу смерти одного человека. В Голосеевском районе погибла женщина, которая вышла на балкон, чтобы наблюдать сбивание дронов.
В настоящее время проводится разбор завалов и техническое обследование поврежденных квартир. В частности, в 24-этажном доме в Голосеевском районе были обнаружены обломки российского дрона.
Также производится эвакуация поврежденных автомобилей жителей из двора. Кличко отметил, что комиссия уже осматривает степень повреждений для скорейшего начала работ по восстановлению дома.
Мэр подчеркнул, что существует высокая вероятность воздушных атак и призвал жителей Киева не игнорировать сигналы тревоги, а также не выходить на балконы и на улицы для наблюдения за работой систем противовоздушной обороны (ПВО).
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