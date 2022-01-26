Женщина-водитель съела постановление о нарушении ПДД

На что только может пойти женщина ради экономии семейного бюджета! Особенно тогда, когда угроза благосостоянию кажется не справедливой. Так, в Мариуполе дама, не желая лишаться полсотни гривен, решила уничтожить протокол о нарушении правил дорожного движения. Она не побрезговала съесть протокол в присутствии полицейских.
Отмечается, что женщину остановили за то, что она ехала не пристегнутой в автомобиле. Инспекторы решили составить постановление, но во время общения женщина начала есть документ.
Напомним, в Одесской области пьяная женщина за рулем авто пыталась задавить отдыхающих на пляже.
Ранее сообщалось, что в Киеве посреди улицы подрались водители маршруток. Причина потасовки пока неизвестна, но в публикации с видео сказано, что водитель дрались за то, "кто первый поедет собирать денежки".
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