Женщина-водитель съела постановление о нарушении ПДД

На что только может пойти женщина ради экономии семейного бюджета! Особенно тогда, когда угроза благосостоянию кажется не справедливой. Так, в Мариуполе дама, не желая лишаться полсотни гривен, решила уничтожить протокол о нарушении правил дорожного движения. Она не побрезговала съесть протокол в присутствии полицейских.

Отмечается, что женщину остановили за то, что она ехала не пристегнутой в автомобиле. Инспекторы решили составить постановление, но во время общения женщина начала есть документ.

"Заметим, что такие действия не помогают избежать ситуации, поэтому виновница должна выплатить штраф в 51 грн, или обжаловать постановление в суде в десятидневный срок", - добавили в полиции, призвав водителей пользоваться средствами пассивной безопасности.

Напомним, в Одесской области пьяная женщина за рулем авто пыталась задавить отдыхающих на пляже.

Ранее сообщалось, что в Киеве посреди улицы подрались водители маршруток. Причина потасовки пока неизвестна, но в публикации с видео сказано, что водитель дрались за то, "кто первый поедет собирать денежки".