Женщина спасла из квартиры горящего дома троих соседских детей

«В горящую избу войдет» - теперь эти слова можно отнести и к смелой жительнице Николаевской области, которая не побоялась войти в пылающую квартиру соседей и вынести из огня троих уже потерявших сознание детей.

Отмечается, что пожар произошел в одноэтажном многоквартирном доме. Его жители, почуяв запах дыма, бросились на улицу. Одна из женщин, увидев, что горит квартира молодой семьи с маленькими детьми, выбила дверь и спасла малышей.

Там находились две пятилетние девочки-близняшки и их трехлетняя сестренка. Дети были без сознания, но дышали. Они сейчас находятся в реанимации.

Как выяснилось, во время пожара дети были дома одни.

Рассматриваются две версии пожара: загорелась проводка возле телевизора или же пожар спровоцировали сами дети - по всей комнате были разбросаны спички.