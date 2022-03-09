Женщина с тремя детьми пыталась покинуть Украину по поддельным документам

Госпогранслужба, во время паспортного контроля пассажиров, обнаружила поддельные документы у женщины с тремя малолетними детьми, которая пыталась вылететь в Стамбул.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Также она утверждает, что прилетела во Львов один год назад.
Сообщается, что в базе данных Госпогранслужбы нет информации о том, что лицо с указанными данными, приезжало в Украину.
Сейчас "леди Икс" задержали и доставили в пункт временного содержания (ПВС). Дети находятся с ней (в ПВС обустроенное помещение для родителей с детьми).
Кроме того, лицо задержанной и обстоятельства ее въезда в Украину выясняют.
По факту использования поддельных документов в Нацполицию направили сообщение об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст.358 УК.
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