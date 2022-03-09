Женщина с тремя детьми пыталась покинуть Украину по поддельным документам

16:06 13 Октябрь Киев, Украина

Госпогранслужба, во время паспортного контроля пассажиров, обнаружила поддельные документы у женщины с тремя малолетними детьми, которая пыталась вылететь в Стамбул.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Во время проверки документов пограничники Львовского отряда выяснили, что путешественница пользуется фальшивым паспортом - в ее документе были заменены страницы с установочными данными. Женщина продолжала настаивать, что является 24-летней гражданкой Кыргызстана" , - говорится в сообщении.

Также она утверждает, что прилетела во Львов один год назад.

"Рассказывает, что в Украине потеряла документы и новый паспорт ей сделали и прислали из дома родители. Однако проблемы оказались не только в паспорте", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что в базе данных Госпогранслужбы нет информации о том, что лицо с указанными данными, приезжало в Украину.

"С ней путешествовали трое детей - 2014, 2016 и 2018 годов рождения", - говорится в сообщении.

Сейчас "леди Икс" задержали и доставили в пункт временного содержания (ПВС). Дети находятся с ней (в ПВС обустроенное помещение для родителей с детьми).

Кроме того, лицо задержанной и обстоятельства ее въезда в Украину выясняют.



По факту использования поддельных документов в Нацполицию направили сообщение об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст.358 УК.