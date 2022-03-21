Женщина пыталась ввезти в Украину чемодан наркотических таблеток

21:32 29 октября Киев, Украина

Госпогранслужба аэропорта "Борисполь" задержала женщину с чемоданом препаратов наркотического действия, по предварительным подсчетам в багаже украинки находилось 70 000 таблеток.

Будет проведена экспертиза препаратов и будет приниматься решение о внесении сведений в ЕРДР.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Сегодня, 29 октября, в пункте пропуска "Борисполь" женщина 1993 года рождения намеревалась ввезти в Украину почти 70 000 таблеток, содержащих сильнодействующее вещество псевдоэфедрин. Наша соотечественница прибыла в аэропорт рейсом из Иордании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работниками таможни составлен протокол о нарушении порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля. По результатам экспертизы выявленных препаратов будет приниматься решение о внесении сведений в ЕРДР.