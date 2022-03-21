Женщина пыталась ввезти в Украину чемодан наркотических таблеток

Госпогранслужба аэропорта "Борисполь" задержала женщину с чемоданом препаратов наркотического действия, по предварительным подсчетам в багаже украинки находилось 70 000 таблеток.
Будет проведена экспертиза препаратов и будет приниматься решение о внесении сведений в ЕРДР.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Отмечается, что работниками таможни составлен протокол о нарушении порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля. По результатам экспертизы выявленных препаратов будет приниматься решение о внесении сведений в ЕРДР.
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