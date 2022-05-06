Женщина пыталась свести счеты с жизнью под колесами поезда

18:01 04 декабря Киев, Украина

Во вторник, 2 декабря на Тарасовском переезде в Киевской области женщина пыталась покончить жизнь самоубийством, бросившись под поезд, к счастью, ее попытка не увенчалась успехом, во многом благодаря реакции машиниста. 
 
 
 
Около десяти вечера под поезд прыгнула 30-летняя жительница Боярки, причины ее поступка не известны, она осталась жива благодаря тому, что машинист вовремя понял ее намерение и успел экстренно затормозить.
 
Совсем избежать столкновения не получилось, пострадавшую доставили в больницу с травмами.