Женщина пыталась свести счеты с жизнью под колесами поезда

Во вторник, 2 декабря на Тарасовском переезде в Киевской области женщина пыталась покончить жизнь самоубийством, бросившись под поезд, к счастью, ее попытка не увенчалась успехом, во многом благодаря реакции машиниста.
Около десяти вечера под поезд прыгнула 30-летняя жительница Боярки, причины ее поступка не известны, она осталась жива благодаря тому, что машинист вовремя понял ее намерение и успел экстренно затормозить.
Совсем избежать столкновения не получилось, пострадавшую доставили в больницу с травмами.
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