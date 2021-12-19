Женщина погибла под колесами скорой помощи

Вечером 28 июля около 21:40 под Харьковом случилось ДТП. По данным свидетелей, в селе Циркуны машина скорой помощи сбила пешехода. 43-летняя женщина погибла от травм, полученных в результате столкновения с машиной Renault. В облуправлении Нацполиции дали комментарий о происшествии.

«Машина скорой помощи под управлением 60-летнего мужчины ехала с включенными проблесковыми маячками со стороны трассы «Киев-Харьков-Довжанский» в сторону села Липцы. В момент, когда машина Skoda остановилась, чтобы пропустить спецтранспорт и совершить поворот налево, на дорогу, минуя пешеходный переход, выбежала женщина-пешеход. От полученных травм она скончалась на месте», - рассказали в облуправлении Нацполиции.

Произошедшее квалифицировали по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Обстоятельства ДТП выясняются. По словам свидетелей аварии, за несколько секунд до удара, у машины скорой помощи погасли фары.