Женщина обманывала детей, чтобы завладеть сбережениями их родителей

В Одесской области 47-летняя мошенница втиралась в доверие к детям, с целью выманить деньги и драгоценности их родителей.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.
Таким образом, женщина обманула 9-летнюю девочку из Одессы, трех девочек в возрасте 9-12 лет в Черноморске, 7-летних мальчика и девочку в Авангардовской общине.
Также, правоохранители установили ее причастность к кражам имущества из раздевалки одесского спортивного комплекса.
Злоумышленница скрывалась от следствия несколько месяцев, переезжая из города в город. В результате оперативники разоблачили ее в Черноморске.
Действия злоумышленницы квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины: 185 (Кража) и 190 (мошенничество).
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