Женщина обманывала детей, чтобы завладеть сбережениями их родителей

10:20 18 июня Киев, Украина

В Одесской области 47-летняя мошенница втиралась в доверие к детям, с целью выманить деньги и драгоценности их родителей.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

"Женщина подслушивала на детских площадках имена малолетних детей, а потом подходила к кому-то из них и представлялась знакомой матери, которая якобы просила передать ее деньги или драгоценности. Введенный в заблуждение ребенок шел со злоумышленницей домой и отдавал ценности незнакомке", - рассказывают в полиции.

Таким образом, женщина обманула 9-летнюю девочку из Одессы, трех девочек в возрасте 9-12 лет в Черноморске, 7-летних мальчика и девочку в Авангардовской общине.



Также, правоохранители установили ее причастность к кражам имущества из раздевалки одесского спортивного комплекса.

"Там из сумок двух посетительниц она похитила кошелек с несколькими тысячами гривен и гаджет", - сообщают в полиции.

Злоумышленница скрывалась от следствия несколько месяцев, переезжая из города в город. В результате оперативники разоблачили ее в Черноморске.



Действия злоумышленницы квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины: 185 (Кража) и 190 (мошенничество).