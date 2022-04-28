Женщина напала на фельдшера, требуя провести тест на коронавирус

11:11 30 ноября Киев, Украина

Донецкий областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф сообщил об очередном вопиющем поведении граждан, вчера, 29 ноября было совершенно нападение на медика скорой помощи во время выполнения им своих профессиональных обязанностей.

Женщина вызвала скорую помощь своему ребенку. Когда медики прибыли, мать ребенка потребовала сделать ПЦР-тест на коронавирус. При этом женщина нецензурно выражалась, а потом набросилась на фельдшера.



В результате нападения фельдшер получила телесные травмы. Также агрессивная женщина разбила пульсоксиметр и повредила сумку с медикаментами. В это время другие члены семьи просто наблюдали за избиением девушки-медика. На место вызвали полицию, был составлен административный протокол.



Медики напоминают, что бригады экстренной медицинской помощи не проводят тестирование на Covid-19 никаким методом.