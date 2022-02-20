Жена Виктора Медведчука спешно покинула Украину - СМИ

15:44 19 Февраль Киев, Украина

Пожалуй первыми, услышав об угрозе войны, из страны побежали народные депутаты, которые со скандалами в Раде боролись за достойную жизнь украинцев. Это бегство из страны всех мнимых патриотов продолжается. Вслед за многими членами партии ОПЗЖ оставила свою страну и известная в свое время телеведущая, а теперь просто жена нардепа от "Оппозиционной платформы - За життя" Виктора Медведчука - Оксана Марченко.

По имеющейся информации, Марченко выехала в Республику Беларусь, очевидно, под защиту Лукашенко. Границу Оксана пересекла на частном автомобиле вчера, 18 февраля, в 19.00.

Известно, что в поездке при ней находились несколько охранников и любимый кот. Границу беглецы пересекли в одном из пограничных пунктов Черниговской области на двух автомобилях "Тойота". Оба автомобиля перед выездом из нашей страны были тщательно проверены сотрудниками погранслужбы.

А сам Виктор Медведчук остался в Киеве под домашним арестом, который был продлен решением Печерского суда до 10 ноября сего года.