Зенитчики Вооруженных сил сбили еще один российский вертолет Ка-52

Об этом сообщает Командование воздушных сил.

"15 августа в Донецкой области около 8.00 подразделением зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожен очередной вертолет Ка-52 российских оккупационных войск. Это уже третий Ка-52 рашистов, приземленный Силами обороны за двое суток!", - говорится в сообщении.