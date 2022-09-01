Зенитчики Вооруженных сил сбили еще один российский вертолет Ка-52
12:53 15 августа Киев, Украина
В Донецкой области зенитчики Вооруженных сил сбили еще один российский вертолет Ка-52.
Об этом сообщает Командование воздушных сил.
"15 августа в Донецкой области около 8.00 подразделением зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожен очередной вертолет Ка-52 российских оккупационных войск. Это уже третий Ка-52 рашистов, приземленный Силами обороны за двое суток!", - говорится в сообщении.
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