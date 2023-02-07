Землетрясение в Турции: предположительно погибли двое украинцев, еще четверо — пострадали

18:12 07 февраля Киев, Украина

В результате землетрясения в Турции предположительно погибли два украинца, еще четверо — пострадали, сообщил представитель министерства иностранных дел Олег Николенко.

"Как сообщила турецкая сторона, в результате землетрясения вероятно погибли два гражданина Украины. Посольство сейчас проверяет эту информацию и принимает меры по установлению лиц погибших", — написал он в Facebook.

По словам Николенко, известно также о 4 пострадавших украинцах. Они получили легкие телесные повреждения, угроз их жизни нет, в госпитализации они не нуждаются. Пострадавшие обеспечены временным жильем и продовольствием.

"В общей сложности дипломаты уже разыскали 38 граждан, взаимодействуют с турецкими спасательными службами для поиска других 19 украинцев, которые не выходят на связь", - отметил он.

По словам Николенко, МИД готовится отправить украинских консулов в город Газиантеп. Дипломаты посольства смогут прибыть в зону стихийного бедствия, как только разрешит ситуация на фоне объявленного режима чрезвычайного положения в Турции.



Консулы будут координировать на месте помощь гражданам Украины, доставят им теплые вещи и предметы первой необходимости.