Землетрясение в Турции: предположительно погибли двое украинцев, еще четверо — пострадали

В результате землетрясения в Турции предположительно погибли два украинца, еще четверо — пострадали, сообщил представитель министерства иностранных дел Олег Николенко.
По словам Николенко, известно также о 4 пострадавших украинцах. Они получили легкие телесные повреждения, угроз их жизни нет, в госпитализации они не нуждаются. Пострадавшие обеспечены временным жильем и продовольствием.
По словам Николенко, МИД готовится отправить украинских консулов в город Газиантеп. Дипломаты посольства смогут прибыть в зону стихийного бедствия, как только разрешит ситуация на фоне объявленного режима чрезвычайного положения в Турции.
Консулы будут координировать на месте помощь гражданам Украины, доставят им теплые вещи и предметы первой необходимости.
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