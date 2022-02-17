Землетрясение в Китае - есть жертвы

14:30 22 Май Киев, Украина

Два сильнейших землетрясения пережил Китай за последние сутки. Эксперты зафиксировали мощные толчки вечером в пятницу и субботним утром. По данным сейсмологов пострадали две провинции - Юньнань и Цинхай.



Местные СМИ сообщают, что первое землетрясение силой в 6,1 балла произошло в провинции Юньнань на юге Китая. В результате подземных толчков меньшей мере три человека погибли. Еще двадцать семь человек получили ранения. Власти провинции пришлось эвакуировать 20 000 жителей.



Как информирует Американский институт геофизики, через несколько часов в малонаселенной провинции Цинхай на северо-западе Китая произошло еще одно землетрясение магнитудой в 7,3 баллов. О жертвах или повреждения в этом отдаленном районе, расположенном на Тибетском плато не сообщается.