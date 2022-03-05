Землетрясение на Прикарпатье: был зафиксирован подземный толчок

10:30 05 Июнь Киев, Украина

На территории Украины периодическую сейсмическую опасность представляют Карпатские горы. Как сообщила пресс-служба ГСЧС, вчера на Прикарпатье произошло землетрясение. Толчок магнитудой в 2 балла по шкале Рихтера был в районе села Манява Богородчанского района Ивано-Франковской области.

"4 июня в 14 час. измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона был зафиксирован подземный толчок магнитудой около 2 по шкале Рихтера в с. Манява Богородчанского района, без негативных последствий", - говорится в сообщении, в утренней сводке ГСЧС в субботу утром.

Спасатели также отметили, что обращений от граждан в ГСЧС не поступало.

Напомним, в конце мая у берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,5. Перед этим в Китае произошло землетрясение магнитудой 7,4 в малонаселенной провинции Цинхай. Информации о возможных разрушениях и пострадавших не поступало.