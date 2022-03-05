Землетрясение на Прикарпатье: был зафиксирован подземный толчок

На территории Украины периодическую сейсмическую опасность представляют Карпатские горы. Как сообщила пресс-служба ГСЧС, вчера на Прикарпатье произошло землетрясение. Толчок магнитудой в 2 балла по шкале Рихтера был в районе села Манява Богородчанского района Ивано-Франковской области.
Спасатели также отметили, что обращений от граждан в ГСЧС не поступало.
Напомним, в конце мая у берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,5. Перед этим в Китае произошло землетрясение магнитудой 7,4 в малонаселенной провинции Цинхай. Информации о возможных разрушениях и пострадавших не поступало.
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