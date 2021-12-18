Землетрясение магнитудой 4,5 в центре Грузии

Как сообщил Интерфакс со ссылкой на грузинский национальный центр сейсмического мониторинга, сегодня, в воскресенье, в горах центральной части Грузии в районе Шида Картли случилось землетрясение магнитудой 4,5.
По информации сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 09:54 по тбилисскому времени (08:54 по Киеву) в 21 километре к юго-западу от города Карели, близ села Левитана.
Гипоцентр землетрясения находился на глубине 10 километров.
Сообщений о пострадавших или разрушениях пока не поступало.
Напомним, 29 июня в Черновицкой области произошло землетрясение магнитудой 2,4. Его эпицентр находился в районе города Новоднестровска на глубине 5 километров.
А 23 июня в Мексике произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4. Погибли 10 человек, 23 пострадали. Были повреждены более двух тысяч домов. После землетрясения были зафиксированы еще 1730 повторных толчков.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии