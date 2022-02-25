Зеленский объявил о призыве на службу для резервистов - всеобщая мобилизация не объявлена

10:58 23 Февраль Киев, Украина

Согласно подписанному в апреле прошлого года президентскому указу, 23 февраля в Украине начнется призывная компания в отношении резервистов.



Призыву подлежат лица от 18 до 60 лет, как рядового и сержантского, так и офицерского состава.



Об этом сообщается на Facebook-странице Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.



Согласно указу главы государства, максимальный срок службы резервистов составит один год. При этом военнослужащие будут проходить службу в тех воинских частях и по той специальности, в которой они проходили службу до этого и подписали контракт для прохождения службы в оперативном резерве.



В состав оперативного резерва входят граждане, заключившие соответствующие контракты, а также освободившиеся с военной службы военнослужащие.



Также в ближайшее время будет проведено собрание резервистов территориальной обороны.