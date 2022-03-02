Завскладом воинской части в течение 6 лет воровал изделия военного назначения

15:18 01 Июнь Киев, Украина

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении заведующему военного склада, который в течение 6 лет похищал авиационную технику.

Об этом во вторник, 1 июня, сообщает пресс-служба ГБР.

Следствием установлено, что в период с 2014 до 2020 года военный выносил запчасти в личных вещах.

Во время обыска следователи ГБР обнаружили дома у военного 120 изделий военного назначения:
  • блоки до радиолокатора переднего обзора «Орион-А» (входит в состав прицельно-навигационного комплекса ПНС-24 «Пума», которая устанавливается на самолеты Су-24);
  • блоки к цифровому радиолокационного комплекса «Орбита», (входит в ПНС-24 «Пума», устанавливаемый на самолет Су-24);
  • блоки к станции предупреждения излучения самолета ракетами Л-006 «Липа»;
  • комплект излучателя «ДИСС-7»;
  • насосы и компоненты к ним топливной системы двигателей типа АЛ-21Ф самолетов Су-24М (МГ) и МиГ-23Б.
Стоимость нанесенного государству ущерба устанавливается.
"Преступные действия военного разоблачили во время приема-передачи имущества состава, которое осуществлялось после его перевода на другую должность. Кроме того, в воинской части продолжается полная проверка наличия и использования материально-технических ценностей». – говорится в сообщении ГБР.
Военнослужащий подозревается в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением (ч. 2 ст. 191 УК Украины). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.