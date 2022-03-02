Завскладом воинской части в течение 6 лет воровал изделия военного назначения

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении заведующему военного склада, который в течение 6 лет похищал авиационную технику.
Об этом во вторник, 1 июня, сообщает пресс-служба ГБР.
Об этом во вторник, 1 июня, сообщает пресс-служба ГБР.
Следствием установлено, что в период с 2014 до 2020 года военный выносил запчасти в личных вещах.
Во время обыска следователи ГБР обнаружили дома у военного 120 изделий военного назначения:
- блоки до радиолокатора переднего обзора «Орион-А» (входит в состав прицельно-навигационного комплекса ПНС-24 «Пума», которая устанавливается на самолеты Су-24);
- блоки к цифровому радиолокационного комплекса «Орбита», (входит в ПНС-24 «Пума», устанавливаемый на самолет Су-24);
- блоки к станции предупреждения излучения самолета ракетами Л-006 «Липа»;
- комплект излучателя «ДИСС-7»;
- насосы и компоненты к ним топливной системы двигателей типа АЛ-21Ф самолетов Су-24М (МГ) и МиГ-23Б.
Стоимость нанесенного государству ущерба устанавливается.
Военнослужащий подозревается в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением (ч. 2 ст. 191 УК Украины). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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