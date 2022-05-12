Завербованному оккупантами полицейскому из Харькова грозит пожизненное

14:15 12 мая Киев, Украина

Под стражу отправили оперуполномоченного Нацполиции в Харьковской области, разоблаченного на сотрудничестве с российской ФСБ.



Об этом сообщили в ГБР и Харьковской областной прокуратуре .



Оккупанты завербовали полицейского в начале полномасштабного наступления. По заданию кадрового сотрудника Управления ФСБ РФ он собирал сведения о украинской военной технике, блокпостах и местах расположения подразделений силовых структур региона.



Полицейский фотографировал объекты в Харькове и области, которые затем попадали под обстрел российских военных.



Кроме того, в служебном автомобиле правоохранителя обнаружили арсенал незарегистрированных боеприпасов. Судя по опубликованным фото, он хранил гранаты.

В настоящее время ему сообщили о подозрении по факту государственной измены, совершенном в условиях военного положения, и по факту хранения боевых припасов без предусмотренного законом разрешения. Только по статье о госизмене ему грозит лишение свободы на срок 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.