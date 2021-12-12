Затока: двойное убийство из-за денег

В Одесской области найдены супруги с огнестрельными ранениями. Жертвами стали жители Затоки, которые были убиты выстрелами из ружья. По сообщению полиции, злоумышленник задержан, им оказался кум супружеской пары. Мужчину злоумышленник убил одним выстрелом из охотничьего ружья, а в его жену выстрелил три раза.
Тела людей обнаружили в районе станции Лиманская. Погибшими оказались супруги Игорь и Наталья.
По предварительной версии, между погибшими и подозреваемым был конфликт на почве долговых обязательств. Якобы супруги отказывались отдавать одолженные у своего кума деньги и это могло стать мотивом для убийства.
Тела людей обнаружили в районе станции Лиманская. Погибшими оказались супруги Игорь и Наталья.
По предварительной версии, между погибшими и подозреваемым был конфликт на почве долговых обязательств. Якобы супруги отказывались отдавать одолженные у своего кума деньги и это могло стать мотивом для убийства.
Через несколько часов правоохранители остановили автомобиль, поскольку поведение водителя вызвало подозрение. В ходе беседы с водителем выяснилось, что ему позвонил знакомый и сообщил, что застрелил супругов. Благодаря этой информации нацгвардейцы сумели узнать адрес подозреваемого и задержать его.
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