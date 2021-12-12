Затока: двойное убийство из-за денег

16:16 20 Июль Киев, Украина

В Одесской области найдены супруги с огнестрельными ранениями. Жертвами стали жители Затоки, которые были убиты выстрелами из ружья. По сообщению полиции, злоумышленник задержан, им оказался кум супружеской пары. Мужчину злоумышленник убил одним выстрелом из охотничьего ружья, а в его жену выстрелил три раза.



Тела людей обнаружили в районе станции Лиманская. Погибшими оказались супруги Игорь и Наталья.



По предварительной версии, между погибшими и подозреваемым был конфликт на почве долговых обязательств. Якобы супруги отказывались отдавать одолженные у своего кума деньги и это могло стать мотивом для убийства.

"Прибыв по адресу, гвардейцы обнаружили тела двух человек - мужчины и женщины. Как выяснилось, это супруги. В ходе опроса граждан, проживающих в кооперативе "Рассвет", удалось узнать, что накануне у них произошел конфликт с неизвестным гражданином, который передвигается на автомобиле Lexus серебристого цвета", - рассказали в пресс-службе Южного оперативно-территориального объединения Нацгвардии.

Через несколько часов правоохранители остановили автомобиль, поскольку поведение водителя вызвало подозрение. В ходе беседы с водителем выяснилось, что ему позвонил знакомый и сообщил, что застрелил супругов. Благодаря этой информации нацгвардейцы сумели узнать адрес подозреваемого и задержать его.